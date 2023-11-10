المقاومة نعت 7 مجاهدين...!

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بمزيد من الفخر والإعتزاز، نعت المقاومة الإسلامية ثلةً من شهدائها الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس، وهم:

- الشهيد المجاهد علي خليل العلي "خضر" من بلدة مليخ في جنوب لبنان.

- الشهيد المجاهد محمد علي عباس عساف "جواد" من بلدة بوداي في البقاع.

- الشهيد المجاهد عبد اللطيف حسن سويدان "صافي" من بلدة ياطر في جنوب لبنان.

- الشهيد المجاهد محمد قاسم طليس "أبو علي" من بلدة بريتال في البقاع.

- الشهيد المجاهد جواد مهدي هاشم "أبو صالح" من بلدة الخيام في جنوب لبنان.

- الشهيد المجاهد جعفر علي سرحان "مهران" من بلدة مشغرة في البقاع.

- الشهيد المجاهد قاسم محمد عواضة "ملاك غانم" من بلدة جويا في جنوب لبنان.