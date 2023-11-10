هل يمتلك حزب الله صواريخ “ياخونت”؟

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في اطار التحذير من تنامي قدرات حزب الله القتالية، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين قالت انهما مطلعان على ترسانة الحزب إن الصواريخ الروسية القوية المضادة للسفن “ياخونت” الذي يصل مداها الى 300 كيلومتر، باتت بحوزة الحزب وتتيح له تنفيذ التهديد المستتر الذي أطلقه السيد حسن نصرالله لاستهداف السفن الحربية الأميركية.

وقال أحد المصدرين إن قدرات حزب الله المضادة للسفن تطورت بشكل كبير منذ عام 2006، حين اظهر لأول مرة قدرتها على ضرب سفينة في البحر، من خلال إصابته لسفينة حربية إسرائيلية في البحر المتوسط خلال الحرب. وأضاف المصدر دون الخوض في التفاصيل: هناك “ياخونت”، وبالطبع هناك أشياء أخرى إلى جانبه. واشار الى أن استخدام حزب الله لهذا السلاح لاستهداف السفن الحربية المعادية، سيكون مؤشرا على تحول الصراع إلى حرب كبرى في المنطقة.

ووفقا لثلاثة مسؤولين أميركيين حاليين ومسؤول أميركي سابق، فإن حزب الله بنى مجموعة مثيرة للإعجاب من الأسلحة التي تتضمن صواريخ مضادة للسفن. وقال أحد المسؤولين: “من الواضح أننا نولي اهتماما كبيرا لذلك، ونأخذ القدرات التي لديهم على محمل الجد. وتجدر الاشارة الى ان صاروخ “ياخونت” ينطلق من الأرض صوب هدفه على ارتفاع منخفض يتراوح بين 10 و16 مترا وهو ما يحول دون رصده. وهو نسخة متطورة عن الصاروخ “بي-800 أونيكس” الذي تم استخدامه لأول مرة في عام 1993، وتم تطويره في عام 1999 للتصدير من شركة دفاع روسية، ويمكن إطلاقه من الجو أو الأرض.