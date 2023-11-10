عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 تشرين الثاني 2023

A + A -

الأخبار: أميركا تصعّد: التهجير أو الموت!



الديار: اسرائيل تخطط لحرب استنزاف طويلة في غزة وواشنطن تسأل عن خطط حزب الله؟

المقاومة تواكب غزة بعمليات نوعية واقرار اميركي بامتلاكها اسلحة بحرية متطورة



نداء الوطن: تصعيد الجنوب يُسابق هدنة غزة وإطلالة نصرالله

"الانقلاب" على الجيش يتعثّر ومجلس البطاركة: لا للمسّ بالقيادة

النهار: واشنطن مجدداً: الصراع بين لبنان وإسرائيل ليس حتمياً ملف قيادة الجيش في دائرة المراوحة ولا حلول وشيكة

البناء: اعلانات متضاربة حول الهدنة… حماس تنفي وواشنطن تؤكد… وتل أبيب تحولها معبرا للتهجير قمتان عربية وإسلامية في الرياض السبت والأحد… وعبد اللهيان: توسّع نطاق الحرب صار حتمياً جبهة لبنان إلى تصعيد… والمقاومة العراقية تجدّد استهداف القواعد الأميركية… وصواريخ اليمن إلى إيلات



اللواء: المواجهة في الجنوب تسرِّع إخراج الشغور في قيادة الجيش من التجاذب

تصعيد إسرائيلي ليلاً.. وفرنجية لن ينسحب ومع إراحة المؤسسة العسكرية



الجمهورية: واشنطن تعلن موافقة تل أبيب على هدن

بايدن: لا إمكانية حاليًا لوقف النار

l'orient le jour: Les options envisagées par les pays arabes pour « l’après-Hamas » à Gaza