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عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 تشرين الثاني 2023

10
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 الأخبار: أميركا تصعّد: التهجير أو الموت!

 

 

 


الديار: اسرائيل تخطط لحرب استنزاف طويلة في غزة وواشنطن تسأل عن خطط حزب الله؟
المقاومة تواكب غزة بعمليات نوعية واقرار اميركي بامتلاكها اسلحة بحرية متطورة

 

 

 


نداء الوطن: تصعيد الجنوب يُسابق هدنة غزة وإطلالة نصرالله
"الانقلاب" على الجيش يتعثّر ومجلس البطاركة: لا للمسّ بالقيادة

 

 

 

 

النهار: واشنطن مجدداً: الصراع بين لبنان وإسرائيل ليس حتمياً ملف قيادة الجيش في دائرة المراوحة ولا حلول وشيكة

 

 

 

 

البناء: اعلانات متضاربة حول الهدنة… حماس تنفي وواشنطن تؤكد… وتل أبيب تحولها معبرا للتهجير قمتان عربية وإسلامية في الرياض السبت والأحد… وعبد اللهيان: توسّع نطاق الحرب صار حتمياً جبهة لبنان إلى تصعيد… والمقاومة العراقية تجدّد استهداف القواعد الأميركية… وصواريخ اليمن إلى إيلات

 

 

 


اللواء: المواجهة في الجنوب تسرِّع إخراج الشغور في قيادة الجيش من التجاذب
تصعيد إسرائيلي ليلاً.. وفرنجية لن ينسحب ومع إراحة المؤسسة العسكرية

 

 

 


الجمهورية: واشنطن تعلن موافقة تل أبيب على هدن
بايدن: لا إمكانية حاليًا لوقف النار

 

 

 

 

l'orient le jour: Les options envisagées par les pays arabes pour « l’après-Hamas » à Gaza

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