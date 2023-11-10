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أسرار الصحف ليوم الجمعة 10 تشرين الثاني 2023

10
NOVEMBER
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تقول مصادر عسكرية إن ارتباكاً في الترتيبات الدفاعية في جيش الاحتلال تسبّب به الإعلان المتوازي لكل من أنصار الله في اليمن والمقاومة الإسلامية في العراق باستهداف مدينة ام الرشراش (ايلات)، حيث يقع مصدر الإطلاق في اتجاهين متعاكسين بين اليمن والعراق بحيث لا يمكن التعامل مع الصواريخ اليمنية بدون مساندة الرادارات المصرية والسعودية للإبلاغ عن انطلاق وعبور صواريخ يمنية، ومساندة الرادارات الأردنية للإبلاغ عن انطلاق وعبور الصواريخ العراقية وأن الأميركيين أخذوا على عاتقهم ترتيب المساندة المطلوبة من الدول المعنية.


خفايا

تؤكد مصادر في الصحافة التحقيقية الأميركية المختصة بالشؤون العسكرية أنه تم تسليم جيش الاحتلال مجموعة من الذخائر المحرمة دولياً تحت عنوان التخلص من أنفاق حركة حماس في غزة، وفيما تؤكد وجود القنابل الفراغية والارتجاجية بينها تقول إن ثمة تكتماً على تصنيع أحجام صغيرة من القنبلة القذرة المزوّدة بمواد سامة لاستخدامها في استهداف فتحات الأنفاق بدلاً من الاكتفاء بتفجير هذه الفتحات وقالت إن تسليم هذه القنابل لجيش الاحتلال موضع نقاش في البنتاغون بخلفيّة الخوف من قيام روسيا باستخدام ما يوازيها في أوكرانيا.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز

فهم اقتصاديون ان الاحداث الأمنية ادت الى تأخير اطلاق العمل بمنصة صيرفة لبنانياً.


غمز
طلبت السلطة الاجرائية في بلدية بيروت، تسديد متوجبات الشقق السكنية الى دوائر البلدية، من دون الشركات المالية ولم تحدد طريقة حصول المكلف على القيمة المطلوبة لتسديدها!


همس

تتحدث معلومات أن «المحور» اتخذ قراراً بحرب استنزاف طويلة، لم يعلن عناوينها بوضوح بعد، وتشمل التواجد الأميركي أيضاً!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

لاقى تصريح أحد النواب السنّة هاجم كتلة سياسية معارضة، على خلفية التمديد لقائد الجيش، استهجاناً من زملاء له وحلفاء لأنّه يصيب المؤسسة العسكرية قبل الكتلة.

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