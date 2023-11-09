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"شكوك وعلامات استفهام"... أبي رميا: أداء وزير الرياضة "غير مقبول"!

9
NOVEMBER
2023
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اجتمعت لجنة الشباب والرياضة النيابية برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب الأعضاء: بيار بوعاصي، جهاد بقرادوني، رازي الحاج، ملحم خلف، غسان عطالله وينال الصلح ومستشار الاتحاد العربي للتطوع ومركزه البحرين شربل قبلان ممثلا رئيس الاتحاد الشيخ حسن محمد بوهزاع. وتغيب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس عن الاجتماع للمرة الثانية.

واستغرب ابي رميا في تصريح له بعد الاجتماع تغيب الوزير، وقال: "وجهنا الى وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس دعوة له في المرة الاولى عبر رسالة خطية لحضور جلسة 19 تشرين الأول وتغيب من دون الإبلاغ وتواصلت معه شفهيا بعد الاجتماع وبعد دعوته للمرة الثانية في 6 تشرين الثاني وصلنا جوابه على الدعوة الاولى صباح اليوم من دون اي أعذار عن تغيبه اليوم او ارسال ممثل عنه. وكان من واجبه الحضور امام اللجنة ليشرح لنا السبب وراء إلغاء المرسوم 11340 والذي كان يقضي بقبول هبة عينية مقدمة من الاتحاد العربي للتطوع لترميم منشأة المدينة الكشفية في سمار جبيل - قضاء البترون التي تعاني من حالة مزرية".

ولفت أبي رميا الى "أن أداء الوزير غير مقبول من قبل أعضاء اللجنة وطريقة التعاطي هذه تشكل خطأ جسيما، فوفق أحكام الدستور والقوانين على السلطة التشريعية ان تؤدي دورها الرقابي مع السلطة التنفيذية والمساءلة والمحاسبة، وهذا ما تفعله لجنة الشباب والرياضة النيابية باستدعائها الوزير لحضور الجلسة، كما أنه من واجب الوزير أن يلبي الدعوة ويحضر".

 
وأسف أبي رميا لطريقة تعاطي الوزارة مع الهبة العينية للاتحاد المقدرة ب 400 الف دولار والتي كان قد صدر مرسوم بقبولها في أيار 2023 ليصدر بعد ذلك في ايلول مرسوم مغاير يقضي برفض الهبة، ما يطرح شكوكا وعلامات استفهام حول الموضوع".وأعلن ابي رميا ان اللجنة ستوجه كتابا خطيا حول الموضوع وتصرف الوزير الى مجلس الوزراء عبر رئاسة مجلس النواب. وشدد على ان الهبة لو نفذت لكانت المدينة الكشفية استعادت حيويتها اليوم لتستقبل آلاف الجمعيات وعشرات آلاف من الشباب لا سيما وان شركة متخصصة قامت بمعاينة المكان ورفعت تقريرها بحاجات المدينة الكشفية".
 
 

كما ناقشت لجنة الشباب والرياضة أيضا النزاعات القائمة حول اللجنة الاولمبية واعلن ابي رميا متابعة الموضوع في سبيل المساهمة في حل المشاكل القائمة.

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