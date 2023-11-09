منخفض جوي وكتل هوائية باردة بإنتظارنا اعتبارًا من هذا اليوم

A + A -

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا بسحب متوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل على الساحل، ويتوقّع هطول أمطار خفيفة متفرقة بشكل متفرق في المناطق الشمالية صباحًا.

وجاء في النشرة:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقى للمتوسط حتى يوم السبت حيث يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيًا مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية، تؤدي إلى إرتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ 6 درجات، ومن ثم تعود للانخفاض التدريجي يوم الأحد. ومن المتوقع أن يتقلب الطقس اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا وأمطار متفرقة تشتد أحيانًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، وتبقى دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية، ويتوقع تساقط الرذاذ اعتبارًا من المساء في المناطق الشمالية.

الجمعة: غائم جزئيًا بسحب متوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل على الساحل، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بشكل متفرق في المناطق الشمالية صباحًا.

السبت: غائم جزئيًا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ 6 درجات، وتنشط الرياح أحيانًا في الجنوب مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الأحد: غائم جزئيًا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، مع ضباب على المرتفعات، فيما تنخفض بشكل بسيط في الداخل، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارًا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية مع رياح ناشطة أحيانًا.