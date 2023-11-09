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في هذه الحال ستقع الحرب على لبنان!

9
NOVEMBER
2023
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تحدث مصدر ديبلوماسي غربي مطلع ومعني بالساحة اللبنانية، ومرافق للمبعوث الاميركي الخاص أموس هوكشتاين، لمتابعة ما يجري في جنوب لبنان من الاعتداءات اليومية من العدو الاسرائيلي على القرى الحدودية، التي تتعرض لقصف عنيف بقنابل فوسفورية وصواريخ محرمة دوليا، مما ادى الى احتراق اكثر من خمسين الف شجرة زيتون، عدا تقصدها قتل المدنيين الابرياء، وكان آخرها ثلاثة اخوة وجدتهم.

واكد المصدر لـ”الديار”، ان دائرة المناوشات بدأت تتوسع لتشمل العمق الداخلي للعدو، كما ان المقاومة على استعداد كبير لمواجهة العدو الصهيوني، الذي لا يستطيع تحمل حرب غزة وحرب مع حزب الله في شمال الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قال المصدر نفسه ان زيارة هوكشتاين هي لمنع وقوع الحرب بين حزب الله والعدو الصهيوني المدعوم من صهاينة العالم، وبالاخص الولايات المتحدة الاميركية.

واعتبر المصدر ان امكانية الحرب على لبنان بعيدة في المدى القريب، فلا حرب حتى الساعة، ولكن اشتباكات ضمن اصول اللعبة، الا اذا حدثت مفاجآت وتدهورت الاوضاع وخرقت قواعد اللعبة، التي تجري فيها منطقة المناوشات، وتوسعت رقعة المواجهات، فعندئذ كل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها أمام حرب مدمرة تحرق الأخضر واليابس.

الديار
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