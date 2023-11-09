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عناوين الصحف ليوم الخميس 9 تشرين الثاني 2023

9
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الأخبار: الإبادة الغربية

 

 

 

البناء: إعلان أميركيّ عن قرب التوصل الى هدنة إنسانية… والاحتلال ينتظر صورة نصر أنصار الله: إسقاط مسيرة أميركية… البنتاغون يعترف وقلق من إقفال باب المندب القسام تؤكد سيطرتها على الميادين… وتدمير 136 آلية… والمقاومة العراقية تصعد

 

 

 

الديار: هل تكون هدية واشنطن لقمتي الرياض اعلان «هدنة مؤقتة»؟
المقاومة تواصل عملياتها النوعية في الجنوب ومواجهات ملحمية في غزة
لا تعيين للمجلس العسكري دون توقيع سليم... استياء بكركي يرفع حظوظ التمديد لعون؟

 

 


نداء الوطن: غارات للطيران الإسرائيلي وهجمات صاروخية ومسيّرات لـ"حزب الله"
"وضع اليد" على قيادة الجيش: السلطة تُطلق المسار وبكركي تتصدّى

 

 

 

اللواء: يومان حاسمان قبل الهدنة.. وخطة الطوارئ عجز مكشوف
حلف باسيل ـــ حزب الله يطيح بعون.. وكتلة جعجع تتحرك في الفراغ

 

 

 

النهار: لبنان يترنح: محطات فاصلة حتى نهاية الأسبوع

 

 



?l'orient le jour: Le Hezbollah (et derrière lui l’Iran) s’ouvre-t-il à la solution à deux-États 

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