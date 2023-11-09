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أسرار الصحف ليوم الخميس 9 تشرين الثاني 2023

9
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2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تتداول مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع إحدى قنوات التلفزة قبل شهور يرد فيه على سؤال عن احتمال قيام حماس بعملية كبرى ضد الكيان، فيقول: لا تبالغوا لن يحدث شيء من هذا. ويضيف رداً على سؤال ماذا لو حدث بأن جهوزية جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية تتكفل برد شديد القسوة، متابعاً: نحن قادرون على القتال من حولنا 360 درجة. ويُستخدم الشريط للتندر والسخرية من نتنياهو بتعليقات، وها نحن نرى رجل الـ 360.


خفايا

قال دبلوماسي غربي إن القيادة العسكرية الأميركية أبلغت الإدارة في واشنطن خطورة تصعيد اليمن لمشاركته في نصرة غزة، خصوصاً أن إمكانية لجوء أنصار الله الى الإعلان عن إقفال باب المندب أمام الملاحة التجارية الدولية بما فيها ناقلات النفط سيرتّب أزمة عالمية كبرى من جهة، ولا يكلف اليمنيين أكثر من إطلاق قذيفة هاون كل نصف ساعة في مياه البحر الأحمر، مضيفاً أن هذا القلق هو أحد العوامل الضاغطة للبحث الأميركي عن حلول تمنع التصعيد لا تزال القيادة الإسرائيلية غير جاهزة لقبولها.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
تتزايد المخاوف ليلاً في القرى المتاخمة للحدود مع سماع أصوات قصف وقذائف غير مسبوقة لجهة قوتها!


غمز
أدت أحداث غزة إلى توقف البحث في رفع الحدّ الأدني للأجور.


همس

أدى تسريب موعد لقاء بين قطب وسطي ومرشح رئاسي إلى الإعلان أن اللقاء لم يكن وارداً!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

سجّلت زيادة في نسبة الكثافة السكانية في الضاحية وبيروت بأكثر من 10% وارتفعت نسبة الكثافة السكانية في مدن الجنوب الكبرى بنسبة موازية تقريباً نتيجة نزوح أهالي القرى الحدودية الجنوبية.

 

ارتفع الطلب على الدولار بالسوق الموازية بنسبة 20% وعزت مصادر مالية استقرار سعر الصرف إلى انخفاض فاتورة الاستيراد بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة.

 

تسعى جهات سياسية إلى لفلفة فضيحة اختلاس من احدى الجهات المانحة في وزارة خدماتية تورط بها مستشار وموظف.

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