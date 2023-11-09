رغم الجسر الجوي وبالحري وحاملات الطائرات والبارجات والغواصات... المقاومة مستمرة

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

لم يحمل رقم 33 يوماً من المعارك الضارية في غزة بين "اسرائيل" مدعومة بجسر جوي وبحري وحاملات طائرات وبارجات وغواصات قبالة شواطئ المتوسط، والمقاومة الفلسطينية، وفي مقدمها حركة «حماس» توقفاً للعمليات الحربية، ولا حتى هدنة او هدن انسانية، او وقفاً للنار، يواجه رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو، مع الاشارة الى ان المعلومات الدبلوماسية تتحدث عن اتجاه لهدنة ايام تسبق القمة العربية الاستثنائية في الرياض بعد غد السبت، والتي تليها قمة الاحد لمنظمة التعاون الاسلامي للبحث في وقف الحرب على غزة، ومرحلة ما بعد انتهاء هذه الحرب.