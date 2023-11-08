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قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن البرازيل أحبطت بالتعاون مع الموساد والأجهزة الأمنية الإسرائيلية وأجهزة أمنية دولية عملية خَطّط «حزب الله» لتنفيذها ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في البرازيل.

ووفق وكالة أنباء العالم العربي، أضاف جندلمان على منصة «إكس»، أن السلطات البرازيلية اعتقلت خلية تابعة لـ«حزب الله» في البرازيل كانت تعمل «بتوجيهات وتمويل من النظام الإيراني»، مشيراً إلى أن «الحديث يدور عن شبكة إرهابية واسعة النطاق تعمل أيضاً في دول أخرى في العالم»، حسب تعبيره.

ولم يقدم المتحدث الإسرائيلي تفاصيل عن هذه الشبكة.