عطاالله: كنا نعتقد أننا ذاهبون لإعطائهم قوة معنوية فأعطونا هم الطاقة

A + A -

في إطار تفقد عدد من القرى والبلدات الجنوبية جال عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله على الأهالي والكنائس والاديرة في كل من راشيا الفخار، كوكبا، جديدة مرجعيون، القليعة، ودير صيدنايا في حاصبيا، حيث أكد وقوف التيار الوطني الحر الى جانب الأهالي وهو لطالما دعاهم الى التجذر بأرضهم ومقاومة العدو الاسرائيلي بكل ما أتيوا من قوة. وشدد عطالله على صلابة موقف التيار ضد العدو ودعم المقاومة في غزة وكذلك حق اللبنانيين بالدفاع عن أرضهم التي لا تزال محتلة مع كل التمني بان لا ينزلق لبنان نحو الحرب ولا يكون ساحة مفتوحة للعبث في أمنه من قبل غير اللبنانيين.

عطالله الذي زار خلال جولته عدداً من النازحين من القرى الحدودية تمنى الا تطول الأزمة حتى يعودوا الى بيوتهم آمنين.