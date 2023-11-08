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"يقدم على تهديدهم بالقتل"... عصابة نصب واحتيال في قبضة المعلومات!

8
NOVEMBER
2023
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بتاريخ 7-10-2023، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من إلقاء القبض على المدعو:

  • م. ح. (مواليد عام 1992، لبناني)

وهو الرأس المدبّر لعصابة تمتهن النصب والاحتيال، يقوم بإيهام ضحاياه بمشاريع وهمية، فيستولي منهم على مبالغ مالية، ثم يعمد إلى ترهيبهم من خلال الادعاء بأن الأموال التي استحصل عليها منهم هي نتيجة صفقة مشبوهة، أو يقدم على تهديدهم بالقتل بغية عدم تقديم شكوى بحقه لدى المراجع المختصة.

كما تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب عدة مذكرات عدلية بجرائم نصب واحتيال وتهديد وإطلاق نار.

 

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بشعبة المعلومات على الخطّ السّاخن: /1788/، تمهيداً لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".

 

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