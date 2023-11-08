وفد من الجبهة العربية التقدمية زار سفير الجمهورية التونسية...

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استقبل سعادة سفير الجمهورية التونسية بوراوي الإمام، وفداً من الجبهة العربية التقدمية ضم رئيس حركة الشعب النائب السابق نجاح واكيم، امين الهيئة القيادية في قوات المرابطون العميد مصطفى حمدان، عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي هاني فياض في مقر السفارة التونسية في بيروت.

اعرب الوفد خلال الزيارة عن تقديره العالي لموقف الجمهورية التونسية والرئيس قيس سعيد من القضية الفلسطينية، حيث كان سباقاً في الاعلان عن دعمه لأهل فلسطين والمقاومة الفلسطينية، ورفض الجمهورية التونسية المطلق، بالتدخل الأميركي والغربي في دعم الآلة العسكرية الصهيونية في إجرامهم، والإبادة الجماعية ضد أهل فلسطين.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات جالت فيها وفود من الجبهة العربية التقدمية على سفارات البلدان الداعمة للموقف الحقوقي الفلسطيني.

من جانبه، ثمن السفير بوراوي الامام تحركات الجبهة العربية التقدمية، وقال ان ما يحدث في غزة وكامل فلسطين جرائم ضد الانسانية، وجدد التأكيد على مواقف تونس، المبدئية والثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني، في استعادة حقوقه كاملة التي لا تسقط بالتقادم كما يشدد دائما الرئيس قيس سعيد، واقامة دولته المستقلة على ارضه السليبة وعاصمتها القدس الشريف، مبرزا في نفس الوقت أهمية العمل على مخاطبة الضمائر الحيّة في العالم للتصدّي لحملات التضليل والتشوية الصهيونية، والوقوف إلى جانب شعبنا العربي في فلسطين وحقه في مقاومة الاحتلال الغاشم بكل الوسائل المتاحة كما نصت على ذلك كل الشرائع والمواثيق.

وقال السفير ان تونس تتطلع إلى مواقف عربية في مستوى التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتحركات قوية وعالية السقف رسمية وشعبية لوضع حد لجرائم الاحتلال وحماية شعبنا في فلسطين .