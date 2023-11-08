"أصحاب أجندة"... اتهام من مرتضى لقناة "المترمرين" الMTV

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كتب وزير الثقافة محمد مرتضى عبر حسابه على منصة "أكس":

ردّ مقتضب على قناة " المتمرمرين: ان كل مسافر في الوفد الرسمي اللبناني الى باريس تكفّل بنفقات سفره من ماله الخاص وهو مال نظيف لم ينتج لا عن تواصل مع عدو او عن تأدية خدمات له ولا عن تخابر او انترنت غير شرعي. استعجلتم “التمرمر” انتظروا خطابنا يوم غد وسنعبّر فيه عن قيم لبنانية ثقافية أخلاقية انسانية وطنية كنت ارجو لو أن لكم صلة بها ولكن وكما قال الشاعر: فإن للنفْسِ اخلاقٌ تدلّ على الفتى…. ما نسبتموه تزويراً وتشويهاً للحقائق ليس غريباً ابداً عنكم وهو وللمناسبة ينسجم تماماً مع الأجندة التي التزمتم وكان من ابداعاتها انكم اعتبرتم بالأمس في سياق نشرتكم الإخبارية أن مركز قيادة المقاومة في غزّة يقبع تحت مستشفى الشفاء.