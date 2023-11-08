بالصورة- الجيش ضبط أجزاء بنادق حربية على متن إحدى الشاحنات في مرفأ طرابلس

A + A -

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 07 /11 /2023، ضبطت دورية من مديرية المخابرات داخل حرم مرفأ طرابلس أثناء الكشف على شاحنة آتية من تركيا على متن إحدى البواخر المحمّلة بالبضائع وطرود الألبسة، أجزاء عائدة لبنادق حربية مفككة نوع M4 داخل أحد الطرود، وأوقفت مالك الشاحنة المذكورة المواطن (أ. د.).



كما أفادت في بيان، بأنه في منطقة ببنين – عكار، أوقفت دورية من المديرية المواطن (م.ن.) لإتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت داخل منزله وسيارته أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.

وأشارت قيادة الجيش الى أن المضبوطات سلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.