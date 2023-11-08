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بالأرقام... كيف أثّرت الحرب على حركة مطار بيروت؟

8
NOVEMBER
2023
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اتسمت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر تشرين الأول 2023، ببعض الترقب وسجل الشهر العاشر من العام الحالي اولى التراجعات منذ مطلع العام على صعيد الوافدين الى لبنان، وانما وعلى الرغم من ذلك سجل المجموع العام للمسافرين عبر المطار منذ بداية السنة وحتى نهاية تشرين الأول ارتفاعاً بنسبة 18 بالمئة ليبلغ ستة ملايين و321 ألفاً و 349 راكباً.

وكان لافتاً ايضاً ارتفاع عدد المغادرين من لبنان خلال الشهر الفائت بنسبة 15 بالمئة وتراجع حركة ركاب الترانزيت.

وقد توزعت حركة المطار خلال شهر تشرين الأول 2023 على الشكل التالي: "-المسافرون: تراجع عدد الركاب الوافدين الى لبنان خلال تشرين الأول 2023 بنسبة 15 بالمئة وسجل 208 آلاف و 706 ركاب (مقابل 245 ألفاً و 977 راكباً في تشرين الأول 2022)، بينما ارتفع عدد الركاب المغادرين من لبنان بنسبة 15,5 بالمئة وسجل 307 آلاف و879 راكباً ( مقابل 266 ألفاً و680 راكباً في تشرين الأول 2022)، اما ركاب الترانزيت فتراجع عددهم بنسبة 48,3 بالمئة وسجل 261 راكباً.

وبذلك يكون المجموع العام للركاب عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الشهر العاشر من العام 2023 قد بلغ 516 ألفاً و 846 راكباً ( بزيادة نسبتها 0,72 بالمئة عن الشهر ذاته من العام 2022).

اما المجموع العام للركاب عبر المطار منذ مطلع العام 2023 وحتى نهاية الشهر العاشر منه فقد ارتفع بنسبة 18,12 بالمئة مسجلاً ستة ملايين و 321 ألفاً و 349 راكباً ( مقابل خمسة ملايين و 351 ألفاً و 344 راكباً في نفس الفترة من العام السابق 2022).

- حركة الطائرات: بلغ عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر تشرين الأول الفائت 4495 رحلة ( بزيادة 5,78 بالمئة عن تشرين الأول 2022), منها 2234 رحلة وصول الى لبنان (بزيادة 6,58 بالمئة ) و2261 رحلة اقلاع من لبنان ( بزيادة 5 بالمئة).

اما الاسبوع الأول من تشرين الثاني الجاري فبقي تحت تأثير التراجع في مجمل حركة المطار، مع العلم ان شركة طيران الشرق الأوسط عمدت الى تعديل في برنامج رحلاتها الى عدد من الوجهات حيث زادت عدد الرحلات الى كل من الرياض وجده في المملكة العربية السعودية وبغداد في العراق .

وبالارقام ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2022,فقد انخفض عدد المسافرين من والى لبنان خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني الحالي بنسبة 38,53 بالمئة وبلغ 75791 راكباً، حيث تراجع عدد الوافدين بنسبة 41,75 بالمئة مسجلاً 34163 راكباً كما تراجع عدد المغادرين بنسبة 35,46 بالمئة وبلغ 41627 راكباً.

وطنية
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