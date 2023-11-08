"الحل بانتخاب رئيس وتأليف حكومة تتولى التعيينات".. كتيلي: البعض يصر على تشويه موقف التيار من قيادة الجيش!

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أشارت نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، عبر منصة "إكس" إلى أن "إصرار البعض المعروف على تشويه موقف التيار من قيادة الجيش يستوجب وضع الأمور في نصابها". واوضحت ان "رئيس التيار النائب جبران باسيل لم يفاتح أحدًا ممن التقاهم بالموضوع. وعندما سُئل كانت اجابته واضحة وصريحة وهي ان موقف التيار مبدئي ضد التمديد".

أضافت: "رفضنا سابقًا التمديد لنوابنا ولرؤساء أجهزة أمنية أخرى، كما ان الحل الأفضل يكمن بانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة تتولى التعيينات، بالإضافة إلى أن الحلول الإدارية والقانونية متوافرة وفق الأصول ويمكن اللجوء إليها".

ختمت:"قطعًا لم يتم التداول بأي اسم، لا متاجرة ولا مناورة".