كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في الداخل وتبقى دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية والجبلية، كما يتوقع تساقط الرذاذ اعتبارا من المساء في المناطق الشمالية.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقى للمتوسط خلال الايام القليلة المقبلة حتى يوم السبت، حيث يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 6 درجات ، ومن ثم تعود للانخفاض التدريجي يوم الأحد ، ومن المتوقع ان يتقلب الطقس اعتبارا من بعد ظهر يوم الأثنين المقبل بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق اليونان.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت ، بين 13 و23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال، ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في الداخل وتبقى دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية والجبلية كما يتوقع تساقط الرذاذ اعتبارا من المساء في المناطق الشمالية.

الجمعة: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 6درجات ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

-الحرارة على الساحل من 20 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 11 إلى 21 درجة، في الداخل من 11 إلى 28 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية نهارا ،شرقية ليلا ، سرعتها بين 10و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل، متوسط على المرتفعات اعتبارأ من بعد الظهر بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 80%

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,02

-ساعة غروب الشمس: 16,41