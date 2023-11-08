تواصل استهداف القواعد الأميركية في سورية والعراق

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الوطن السورية: مع مواصلة المقاومة في العراق أمس هجماتها بالطيران المسيّر على القواعد الأميركية غير الشرعية المنتشرة في سورية والعراق، أقرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إصابة ما لا يقل عن 45 من أفرادها بهجمات «المقاومة منذ 17 تشرين الأول الماضي.

وذكرت المقاومة في بيان نقله موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني، أن مقاتليها استهدفوا مساكن قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي والتي يطلق عليها تسمية «القرية الخضراء»، بعملية هي الثالثة على القواعد الأميركية أمس، بطائرات مسيّرة، حيث أصابت أهدافها بشكل مباشر».



وفي وقت لاحق نقلت قناة «الميادين» عن مصدر محلي تأكيده سماع أصوات انفجارات عنيفة داخل قاعدة الاحتلال الأميركي غير الشرعية في معمل كونيكو للغاز.



وفي السياق، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان أمس، أن 3 طائرات مسيّرة هاجمت قاعدة عسكرية لما يسمى «التحالف الدولي» الذي تقوده أميركا في مطار أربيل.



وأوضح البيان، أنه تم استهداف القاعدة العسكرية لقوات «التحالف الدولي» في مطار أربيل، بهجوم بمسيّرتين مفخختين تم تفجيرهما في الجو.

وأضاف البيان: إن هجوماً آخر استهدف الموقع نفسه في وقت لاحق من صباح أمس، حيث «سقطت مسيّرة مفخخة من دون أن تنفجر».



المقـاومة العراقية من جانبها خلافاً لذلك، أعلنت استهداف قـاعـدة الاحتلال الأميركي «حرير» (في مدينة أربيل)، بطائرتين مسيّرتين، مؤكدة أنهما أصابتا أهدافهما بشكل مباشر، وذلك حسبما ذكر موقع «الميادين نت».



بدورها نقلت مواقع إلكترونية داعمة للمعارضة عن مصدر أمني وصفته بـ«المسؤول» تأكيده أن «قاعدة حرير»، تعرضت للهجوم من أربع طائرات مسيّرة، وتمكنت منظومة الدفاع الجوي التابعة للقوات الأميركية من إسقاط اثنتين، بينما سقطت اثنتان داخل القاعدة، وسُمع دوي انفجارات من دون معرفة ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية نتيجة عملية الاستهداف».



وفي السياق، كشفت المقاومة العراقية للمرة الأولى وفق «الميادين نت» دخول صاروخ متوسط المدى من طراز «أقصى 1» الخدمة، والذي أطلق من أجل استهداف قواعد الاحتلال الأميركي في العراق وسورية، في بعض عملياتها.



بالمقابل، أقر السكرتير الصحفي لــ«البنتاغون» الجنرال باتريك رايدر في مؤتمر صحفي بإصابة ما لا يقل عن 45 من جنود قوات الاحتلال الأميركي المنتشرين في مواقعهم (قواعدهم) بسورية والعراق بهجمات من المقاومة العراقية منذ 17 تشرين الأول الماضي، وذلك حسبما ذكرت وكالة «نورث برس» الكردية أمس.



وذكر رايدر، أن عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأميركية في سورية والعراق بلغت 38 هجوماً، 18 في سورية و20 في العراق

وبخصوص طبيعة الإصابات، زعم أن «معظمها عبارة عن إصابة الدماغ الرضي أو التواء وإصابات ناجمة عن الصوت وأخرى جروح طفيفة»!.



ومنذ أيام تتعرض قواعد الاحتلال الأميركي في العراق وسورية لهجمات بالصواريخ والطيران المسيّر من المقاومة العراقية رداً على دعم واشنطن لكيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.