صفي الدين: التعاطي مع هذه المعركة يجب أن يكون بنفس طويل... وسنأخذ الأمور إلى وضع آخر

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن “الأهداف كبيرة بالنسبة إلى العدو والمعركة تحتاج إلى نفس طويل، والتعاطي مع هذه المعركة يجب أن يكون بنفس طويل.

فهذا النمط من المعارك لا يمكن أن نصل فيه إلى انتصار بسرعة بسبب طبيعة المعركة. وقد يتطلب الأمر في لحظة من اللحظات أن تُفتح هذه المعركة حينئذ أنت كمحور ومقاومة وشعب مقاوم تحدد الظرف والخيار، وهذا الأمر يجب أن يؤخذ بالاعتبار”.



وخلال لقاء نظمه “تجمع العلماء المسلمين” تضامنًا مع صمود غزة المحاصرة قال صفي الدين: “إذا تمكنا كمحور مقاومة، وتمكنت المقاومة في فلسطين وتمكن أهل غزة من إنهاء هذه المعركة دون أن نحقق أغراض نتنياهو فهذا هو المطلوب، وهذا هو الانتصار الأصفى والأنقى.

أما في غير هذه الحالة، فنحن سنأخذ الأمور إلى وضع آخر، لكل وضع حساباته، كما أشار سماحة السيد”.