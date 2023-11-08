عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 تشرين الثاني 2023

A + A -

الأخبار: الشهر الثاني: لا إنجازات للعدو

تقدم مساعي الهدنة و«مهمة خاصة» لهوكشتين

الأرض المحروقة: المجازر لا ترهب المقاومين

الديار: هوكشتاين فجأة في بيروت حاملاً رسالتين: لا للتصعيد جنوبا... ونعم لتنفيذ الـ 1701

توسّع العمليات العسكرية خارج قواعد الإشتباك الحدودي... والمقاومة تتوّعد بردّ قاس

بكركي مستاءة من الإنقسام المسيحي حول التمديد لقائد الجيش...الفراغ الثالث ممنوع!

الديار: جبهة الجنوب لم تهدأ... ونتنياهو يُحذّر "حزب الله" من "ارتكاب خطأ عمره"

هوكشتاين رسول بايدن بلّغ ومشى: إحترموا الـ1701 ولا تُغطّوا "حماس" عربياً



البناء: واشنطن تسعى لقبض ثمن الوعد بالهدنة مزيداً من الوقت لنتنياهو لارتكاب المزيد / قوات القسام تحرق دبابات الاحتلال شمال بيت لهيا… والصواريخ على تل أبيب / هوكشتاين في بيروت قلقا من التدحرج… بين الدعوة للتهدئة والتحذير من التصعيد /



اللواء: رسالة أميركية عاجلة مع هوكشتاين: هدوء الجنوب مصلحة مشتركة

تنازع مسيحي حول التمديد لعون.. وتريُّث بتعيين رئيس الأركان في مجلس الوزراء



النهار: الرسالة الخاطفة لهوكشتاين: تجنبوا تمدد غزّة إلى لبنان



الجمهورية: سباق مع الوقت عشية قمتّي الرياض



l'orient le jour: Au Liban-Sud, un mois d’une guerre qui ne dit pas son nom