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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 تشرين الثاني 2023

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الأخبار: الشهر الثاني: لا إنجازات للعدو

تقدم مساعي الهدنة و«مهمة خاصة» لهوكشتين
الأرض المحروقة: المجازر لا ترهب المقاومين

 

 

 

الديار: هوكشتاين فجأة في بيروت حاملاً رسالتين: لا للتصعيد جنوبا... ونعم لتنفيذ الـ 1701
توسّع العمليات العسكرية خارج قواعد الإشتباك الحدودي... والمقاومة تتوّعد بردّ قاس
بكركي مستاءة من الإنقسام المسيحي حول التمديد لقائد الجيش...الفراغ الثالث ممنوع!

 

 

 

الديار: جبهة الجنوب لم تهدأ... ونتنياهو يُحذّر "حزب الله" من "ارتكاب خطأ عمره"
هوكشتاين رسول بايدن بلّغ ومشى: إحترموا الـ1701 ولا تُغطّوا "حماس" عربياً

 

 

 


البناء: واشنطن تسعى لقبض ثمن الوعد بالهدنة مزيداً من الوقت لنتنياهو لارتكاب المزيد / قوات القسام تحرق دبابات الاحتلال شمال بيت لهيا… والصواريخ على تل أبيب / هوكشتاين في بيروت قلقا من التدحرج… بين الدعوة للتهدئة والتحذير من التصعيد /

 

 

 


اللواء: رسالة أميركية عاجلة مع هوكشتاين: هدوء الجنوب مصلحة مشتركة
تنازع مسيحي حول التمديد لعون.. وتريُّث بتعيين رئيس الأركان في مجلس الوزراء

 

 

 


النهار: الرسالة الخاطفة لهوكشتاين: تجنبوا تمدد غزّة إلى لبنان

 

 

 


الجمهورية: سباق مع الوقت عشية قمتّي الرياض

 

 

 


l'orient le jour: Au Liban-Sud, un mois d’une guerre qui ne dit pas son nom

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