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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 8 تشرين الثاني 2023

8
NOVEMBER
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر عراقي إن جولة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن والتي تضمنت زيارة هامة للعراق فشلت في ضمان وقف استهداف القواعد الأميركية من قوى المقاومة لقاء وعد بالسير بالهدنة الإنسانية وإن إيران رفضت التدخل مع قوى المقاومة. وأضاف المصدر أن قوى المقاومة قالت الهدنة بالهدنة خيار قابل للبحث، لكن مقابل الوعود يمكن تقديم وعود أيضاً.

 

خفايا

قال مصدر عراقي إن جولة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن والتي تضمنت زيارة هامة للعراق فشلت في ضمان وقف استهداف القواعد الأميركية من قوى المقاومة لقاء وعد بالسير بالهدنة الإنسانية وإن إيران رفضت التدخل مع قوى المقاومة. وأضاف المصدر أن قوى المقاومة قالت الهدنة بالهدنة خيار قابل للبحث، لكن مقابل الوعود يمكن تقديم وعود أيضاً.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز

قرَّرت الجهات المعنية اتخاذ إجراءات احترازية على طرقات التنقل المحاذية للحدود، منعاً لإستهدافات جديدة للمدنيين.


غمز
لم تطلب كتلة لديها مصلحة في عقد جلسة نيابية موعداً من مرجع نيابي لبحث الموضوع بعد.


همس

سعى موفد أميركي خاص خلال لقائه شخصية ذات دور معروف في الأزمات العالقة، على الحصول حول معلومات عن وضع أسرى بلاده لدى جهة مقاومة..

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

غابت خطة الطوارئ عن المستشفيات الحكومية في القرى الحدودية وقد تبيّن أنّها عاجزة عن استقبال حتى الحالات الباردة في ظل تخصيص ميزانياتها للإنفاق على المواد المستهلكة والرواتب، وإقفال أقسام الطوارئ في معظمها.

 

عُلم أنّ مرجعية حكومية ونزولاً عند رغبة أحد نواب الضنية ومفتي الشمال محمد إمام، تضغط بثقلها لمنع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي من إلغاء رخصة مدرسة «التوجيه التربوي»- مجدليا، علماً أن مدير عام الوزارة قد اقترح على الحلبي بإحالة، إلغاء إجازة الترخيص للمدرسة المذكورة كونها موضع نزاع قانوني أمام القضاء المختص.

 

يردّد نواب في تكتل قريب من قوى الثامن من آذار كلاماً عن قرب مرشحهم من الوصول إلى بعبدا بسبب تبدل موازين القوى نتيجة أحداث غزة.

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