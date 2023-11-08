ماذا بقي من القرار 1701... وهل ما زال فاعلاً عملياً ونافذاً وما هو مصيره؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الذي يكرّر دعوته في كل مرة الى تطبيق القرار 1701، الذي أنهى حرب العام 2006، يبدو مهدّداً بعد العمليات العسكرية والاعتداءات التي تحصل يومياً في الجنوب اللبناني، ومنذ الثامن من تشرين الأول الماضي، فيما نصّ القرار المذكور على وقف المعارك ، ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة للمراقبة، وإيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني يتواجد فيها الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل»، لكن ومع الخروقات « الاسرائيلية» التي تحدث يومياً، ثمة مراقبون عسكريون يسألون:» ماذا بقي من ذلك القرار؟، هل ما زال فاعلاً عملياً ونافذاً وما هو مصيره؟، فيأتي الجواب من قبل المراقبين بأنّ القرار 1701 ما زال نافذاً ولم يسقط في الاطار القانوني، لذا يبقى ملزماً من قبل الطرفين.