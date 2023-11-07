حمدان: غزة تصمد وتنتصر

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كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في قوات المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

الاسرائيلي المجرم هوكستاين، أذلكم وأنخ رؤوسكم تحت نعاله النجسة، وشممتم من رائحة فمه الكريهة، عندما جلستم معه وجها لوجه، وعلى أسنانه كمصاص دماء أطفال غزة ولبنان، رائحة الكبريت القاتلة.

والآن بعد ذهابه، ارسل لكم المجرمين الصهاينة، يقصفون أهلنا المقاومين في الجنوب، لأنكم اسوء انواع المفاوضين تحت الطاولة.

غزة تصمد وتنتصر.

وانتم سفلة هوكستاين، ولا أسير مجرم يهودي في جعبتكم الفاضية، إنهم في غزة الشموس، ونحنا عارفين خبرياتكم يا أحقر العرب والعجم، انتم فريق لبناني فلسطيني فوفاش واعلام اخرطي.

وهوكستاين فزاعتكم الاسرائيلية، بالجنسية الأميركية.

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يا خونة

يوم النصر المبين

انه لجهاد نصر أو استشهاد.