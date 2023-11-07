هذا ما أوضحته السفارة الأميركية عن زيارة هوكشتاين..

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أشارت السفارة الأميركية إلى أنه قام كبير مستشاري الرئيس بايدن، آموس هوكستين، بزيارة لبنان اليوم والتقى بعدد من كبار القادة. وأعرب عن اهتمام الولايات المتحدة العميق بلبنان وشعبه خلال هذا الوقت العصيب.

وأضافت ببيان صادر عنها:” أعرب هوكشتاين عن خالص تعازينا لحياة المدنيين التي فقدت. واستمع إلى مخاوف المسؤولين اللبنانيين وأبلغهم بما تقوم به الولايات المتحدة لمعالجتها. وأكد مجددا أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع في غزة يتمدّد، وشدّد على أن استعادة الهدوء على طول الحدود الجنوبية يجب أن تكون الأولوية القصوى لكل من لبنان وإسرائيل. وذكّر جميع المحاورين بأن قرار مجلس الأمن 1701 هو أفضل آلية لتحقيق هذا الهدف ودعا إلى تنفيذه بالكامل.