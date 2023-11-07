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شيّع لبنان اليوم شهيداتِ الجنوب..

7
NOVEMBER
2023
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شيّع لبنان اليوم شهيداتِ الجنوب، في جو من الحزن والغضب والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في غزة، واطفالِه الذين يُستشهدون في كلِّ يوم مع الشيوخ والنساء والرجال، بفعل البربريةِ الاسرائيلية وغطائهِا الدولي.


وفيما كانت المقاومة تتوعد برد الصاع صاعين بعد اعتداء عيناتا، وفي وقت يترقب الجميع الإطلالة الثانية للأمين العام لحزب الله السبت المقبل، حطَّ في بيروت بصورة مفاجئة الموفد الاميركي آموس هوكستين، في زيارة حملت عنواني منع توسع الحرب من جهة، وملف الأسرى من جهة أخرى.


وفي غضون ذلك، جدد تكتل لبنان القوي وصف ما تقوم به إسرائيل بجرائم الحرب، رافضاً الخُطاب الإسرائيلي المتزايد باعتبار لبنان جزءًا من أرض إسرائيل، ومعتبراً ذلك تزويراً للحقائق وللتاريخ ودلالة الى نيّة إسرائيل التوسعية وانخراطها في سردية خطيرة تُحوّل الصراع حول الأرض الى صراع ديني حضاري، لا تُحمد نتائجه.


اما على الصعيد المحلي، وفي وقت كان النائب جورج عدوان يعلن قيام تكتل القوات بجولة للحث على التمديد لقائد الجيش، استغرب التكتل الضجة المثارة حول ملف قيادة الجيش وسط حملة مشبوهة للتمديد خلافاً للدستور والقوانين المرعية، والتهويل المبرمج حول انقسام الجيش او وقف المساعدات. وجدد التكتل تمسكه برفض التمديد في أي موقع من مواقع السلطة والإدارة ورفض التشريع خلافاً لمبدأ الشمولية، معتبراً أن حلولاً قانونية عدّة متوفرة لتفادي وقوع الفراغ في قيادة الجيش وان هذا الفراغ لن يحصل وهو غير وارد اصلاً في المؤسسات ذات التراتبية العسكرية.

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