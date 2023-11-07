السيد: ما ماتَ حقٌّ وراءَهُ مُطالِب

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غرد النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته:

"منذ عملية حماس في غزة، وصلت الى البحر المتوسط على مقربة من شواطئنا، حاملاتا طائرات أميركيتيْن وآلاف جنود المارينز. وبارجة حربية بريطانية، وحاملة طائرات هليكوبتر فرنسية، وغوّاصة نووية أميركية على الطريق نحونا، وكل هذه الحشود البحرية لرفْع معنويات اسرائيل و دعم جيشها، لمواجهة من؟! لمواجهة مجموعة من المقاومين لا يملكون طائرة ولا بارجة ولا غواصة ولا دبابة سوى الإيمان بالله وبالقضيّة… وقد قيل، ما ماتَ حقٌّ وراءَهُ مُطالِب، إنّ البعوضةَ تُدْمي مُقْلَةَ الأسَدِ…"