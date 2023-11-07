وزير الزراعة طلب المساعدة في ضبط عمليات التهريب

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ناشد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن في بيان، "قيادة الجيش اللبناني والقوى الأمنية والجمارك المساعدة في ضبط عمليات التهريب، في ظل استمرار تدفق المنتوجات الزراعية من حمضيات وزيتون وزيت زيتون وغيرها ودخولها لبنان بطرق غير شرعية، خصوصا مع بدء الإنتاج المحلي، مما يشكل خسارة فادحة للمزارع اللبناني ويضر بالقطاع الزراعي".

وحيا الحاج حسن "جهود الأجهزة المختلفة على مختلف الصعد"، داعيا إلى "تضافر الجهود للحد من عمليات التهريب رأفة بالمزارع اللبناني، خصوصا بعد الكارثة التي حلت بقطاع الزيتون من جراء القصف بالقنابل الفوسفورية المحرمة دوليا وتعمد اضرام النار بأعداد هائلة من أشجار الزيتون".

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنها "تمنع استيراد الزيتون وزيت الزيتون على مدار العام".