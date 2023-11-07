خاص - غسان خوري لtayyar.org: الجميع في "التيار" ملتزم السقف السياسي... وهذا ما نجهزه لمواجهة التطورات!

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غريس مخايل

بعد كل ما أشيع عن خلافات داخلية في التيار الوطني الحر حول مقاربة موضوع المقاومة والتدخل بالحرب، أكد نائب رئيس التيار للشؤون الادارية غسان خوري في حديث للـtayyar.org أنه من المؤكد أن ما من خلافات داخلية أبداً، مشدداً على أن نائب رئيس التيار للعلاقات مع الاحزاب الخارجية الدكتور ناجي حايك أوضح عبر مواقع التواصل أنه ملتزم سقف "التيار" بهذا الموضوع ولا يرضى أبداً بأن تكون هناك مجموعات تغرّد خارج السرب، كما حاول البعض أن يشيع. وتابع خوري بالقول: "إن عائلة التيار الوطني الحر كبيرة جدّاً وتمتدّ على مساحة الوطن من الشمال الى الجنوب لذلك ممكن أن تختلف الآراء حول قضايا معيّنة أما السقف السياسي فيلتزم به جميع التياريين".

أما في ما يتعلّق بمواجهة الأزمة جرّاء التطورات الأمنية، فلفت خوري الى أن هناك شقّين للعمل، الأوّل سياسي ضمن إطار الورقة التي حملها رئيس التيار النائب جبران باسيل للأفرقاء السياسيين لأنها تصوّب بوصلة التوجهات، أما الشقّ الثاني فيتجلّى في خلية الأزمة التي تشكّلت، كما عند كل وضع استثنائي، وفيها كوادر لديهم خبرة، وأيضاً هناك لجان مركزية ومناطقية تتابع هذا الموضوع لكي تكون الجهوزية في شكلٍ متكامل. وختم خوري:"أضف الى ذلك، هناك خلية أزمة متخصصة بالجنوب وموجودة مع أهلنا المتضررين ونحن على تواصل دائم معهم".