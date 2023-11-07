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وفد من الجبهة العربية التقدمية زار سفير الجمهورية الفنزويلية...!

7
NOVEMBER
2023
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استقبل سعادة سفير الجمهورية الفنزويلية البوليفارية خيسوس غريغوريو غونزاليس، وفداً من الجبهة العربية التقدمية، ضم سعادة النائب نجاح واكيم رئيس حركة الشعب، والعميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في قوات المرابطون، في مقر السفارة في بيروت.
شدد النائب نجاح واكيم على أهمية موقف القيادة الفنزويلية، برئاسة فخامة الرئيس نيكولاس مادورو، المتقدم في دعم القضية الفلسطينية، وتأييدها المطلق لنضال المقاومة الفلسطينية، ورفضه للدور الأميركي الامبريالي في تغطية الإبادة الجماعية لأهل غزة الفلسطينية.
هذا الموقف التاريخي لجمهورية فنزويلا البوليفارية، يؤكد ثوابت الثورة البوليفارية في رفض الظلم، والسعي والنضال من أجل الحرية للشعوب المضطهدة.
من جهته، أكّد السفير خيسوس غريغوريو غونزاليس، على موقف الرئيس نيكولاس مادورو موروس، الذي يدعم بالكامل القضية الفلسطينية، في مواجهة العدوان الحالي على قطاع غزة، ويرفض المجازر الناجمة عن الإعتداءات العنيفة، التي تشنّها الحكومة الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، لا سيما النساء والأطفال، بما في ذلك هجوم الإبادة الجماعية على مستشفى المعمداني، ومراكز اللاجئين الموجودة في المدينة.

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