living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"العدوان ضد المدنيين خط أحمر"... نائب الحزب "يُحذّر": سنردّ الصاع صاعين!

7
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شيّعت بلدة بليدا الجنوبية في بوداع مؤلم ومؤثر شهيدات الغدر على طريق القدس: ريماس وليان وتالين شور مع جدتهن الحاجة سميرة أيوب اللواتي ارتقين جراء استهداف سيارتهن بالقصف الإسرائيلي يوم الاحد الماضي، في حضور حشد كبير من اهالي البلدة والجوار ووفود من المناطق.

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض في كلمة ألقاها في خلال مراسم تشييع الشهيدات أن "ركيزة قواعد الإشتباك في حسابات المقاومة، هي حماية المدنيين اللبنانيين، وأن العدوان ضد المدنيين خط أحمر ، والمقاومة لن تتساهل حياله، بل سترد بطريقة تؤلم العدو وتردعه".

وشدد النائب فياض على أن "أي إعتداء على المدنيين اللبنانيين سترد المقاومة عليه أضعافًا، وهي سترد الصاع صاعين، وأن لجوء العدو إلى استهداف المدنيين، هو لعجزه عن التوازن في المواجهة مع المقاومين، ولكن المقاومة في لبنان لن تعطيه هذه الفرصة، بل ستفتح معه حسابا عسيرا، وستدفعه ثمنا باهظا دفاعا عن أهلنا".

ولفت إلى أن "تشكيلات محدودة من المقاومة، أشغلت جيشا من عشرات الآلاف واستنزفته وأربكته وألحقت به خسائر فادحة"، مؤكدًا أن "البنية القتالية للمقاومة متوثبة وقيادتها صلبة وحكيمة، وهي في ذروة جهوزيتها للتعاطي مع الاحتمالات كافة".

وقال: "أمام المجزرة التي لحقت بآل شور وآل أيوب والتي عصرت قلوب اللبنانيين جميعا، ندعو الحميع في هذه الأيام الصعبة وأمام هذه التحديات الجسام والمخاطر الكبيرة التي تحدق بوطننا، إلى الالتفاف والتضامن لحماية لبنان لمواجهة التهديد الذي يتعرض له، لرص الصفوف في وجه العدوانية الصهيونية، ولترجمة الشراكة والوحدة والهوية الوطنية بين اللبنانيين، إذ لا أولوية لقضية أو خلاف أو حسابات على أولوية حماية البلد والدفاع عنه أرضا ودولة وشعبا وكيانا وسيادة".

وختم النائب فياض :"نسأل الله عز وجل أن يلهم ذوي الشهداء الصبر والتسليم والاحتساب لله عز وجل، سائلين المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يكون مقامهم مقام عليين، وأن يقبلهم قرابين فداء عن انتصار وعزة هذا الوطن".

وكان والد الشهيدات الثلاث محمد شور وصل أمس الى مطار بيروت من أفريقيا للمشاركة في دفن بناته، في حين أن الأم التي أصيبت في القصف أيضًا لا تزال راقدة في مستشفى الشيخ راغب حرب في النبطية تخضع للعلاج.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   