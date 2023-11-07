تعديل جدول الرحلات الى هذه العاصمة...!

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية، اليوم الثلاثاء في بيان, "تعديل جدول رحلاتها من والى العاصمة العراقية بغداد لتصبح فقاً للجدول التالي:

رقم الرحلة من الى الاقلاع الوصول الايام

ME322 بيروت بغداد 11:30 14:00 كل نهار خميس اعتباراً من 9 تشرين الثاني 2023

ME323 بغداد بيروت 15:00 15:35 كل نهار خميس اعتباراً من 9 تشرين الثاني 2023

ME322 بيروت بغداد 10:00 12:30 نهار السبت بتاريخ 11/11/2023



ME323 بغداد بيروت 13:30 14:05 نهار السبت بتاريخ 11/11/2023

ME322 بيروت بغداد 10:00 12:30 كل نهار سبت وأحد اعتباراً من 12/11/2023

ME323 بغداد بيروت 13:30 14:05 كل نهار سبت وأحد اعتباراً من 12/11/2023

ME322 بيروت بغداد 11:00 13:30 كل نهار أربعاء اعتباراً من تاريخ 15/11/2023

ME323 بغداد بيروت 14:30 15:05 كل نهار أربعاء اعتباراً من تاريخ 15/11/2023".