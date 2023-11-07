بالصور- "اوضاع لبنان و المنطقة في ضؤ حرب غزة" بين الوزير باسيل وسفراء دول أوروبية

A + A -

زار سفراء الدول السكندينافية، السويد آن ديسمور، فنلندا آن ميسكاتن، النروج مارتن باترفيك والدنمارك كريستوفر فيفكي ممثلاً دولته وبنيابته عن دولة إيسلندا أيضًا، رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في مقر التيار العام في ميرنا الشالوحي.

كما زاره سفير سلوفاكيا ماريك فارغا، وسفير تشيكيا جيري دوليزيل بحضور نائب رئيس التيار للشؤون السياسية السيدة مارتين كتيلي، والنائبان ندى بستاني وسيزار ابي خليل ومسؤول العلاقات الديبلوماسية بشير حداد، وبحثوا معه اوضاع لبنان و المنطقة في ضؤ حرب غزة . وتناول البحث سبل مساعدة لبنان لمواجهة التحديات وتجنّب الحرب، خصوصًا بالضغط على اسرائيل لتوقف اعتداءاتها التي اودت بحياة عدد من المدنيين الآمنين .

كما تم التطرق الى ازمة النزوح السوري وتداعياتها الخطيرة على الوضع اللبناني وشدد رئيس التيار على ضرورة وقف كل اجراء من شأنه تثبيت النازحين والعمل على برمجة عودتهم الآمنة الى بلادهم .

وكان قد زاره في منزلة ليل امس سفير المملكة المتحدة هاميش كاول، يرافقه السيّد غافن تنش مسؤول العلاقات السياسية والاقتصادية في السفارة، بحضور النائب سيزار ابي خليل ، وتم التباحث بالاوضاع العامة في لبنان وموضوع الرئاسة وتطورات المنطقة وكيفية مساعدة اصدقاء لبنان بتجنيبه الحرب ووجوب الضغط على اسرائيل لمنعها من الاعتداء على لبنان والمدنيين الآمنين فيه.