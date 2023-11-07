حزب اللـه يدك مواقع الاحتلال بالصواريخ ويحقق إصابات مباشرة فيها

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الوطن السورية: واصلت المقاومة اللبنانية ممثلة بحزب اللـه أمس دك مواقع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بالصواريخ وحققت فيها إصابات مباشرة ودمرت تجهيزاتها الفنية، وذلك تزامناً مع اتساع رقعة استهداف مستوطنات الاحتلال بالصواريخ أيضاً بعد دخول «كتائب القسام- لبنان» على خط المواجهة.

وأعلنت المقاومة في بيان لها أن مقاتليها استهدفوا موقعي «المالكية وجل الدير» الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وفي بيان آخر، ذكرت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا ودمروا ‏التجهيزات الفنية في موقع «الراهب» الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

وفي وقت لاحق أمس أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود القتلى خلال المعارك البرية في قطاع غزة إلى 35 جندياً، كما أقرّ بارتفاع حصيلة القتلى العسكريين إلى 348، منذ بدء ملحمة «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في الـ7 من تشرين الأول الماضي.