لحود: سينال الأطفال الشهداء عدالة السماء... ولكنّ عدالة الارض ستتكفّل بها حتماً المقاومة

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اعتبر النائب السابق اميل لحود أنّ ما من كلامٍ يُقال في وجه فظاعة الجريمة التي أودت بحياة سميرة أيوب وثلاثة أطفال أبرياء في جنوب لبنان.



وقال لحود، في بيان: المجرم الإسرائيلي الغدّار والجبان متخصّص في قتل الأطفال، ويملك سجلّاً حافلاً من المجازر، في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة كما في جنوب لبنان، ويحظى مع ذلك بغطاءٍ من دول تناصر، وهنا الغرابة، حقوق الإنسان.



وتابع لحود: سينال الأطفال الشهداء عدالة السماء، ولكنّ عدالة الأرض ستتكفّل بها حتماً المقاومة التي نثق بها، وبردود أفعالها، وإذا كانت هذه الخسارة لا تُعوّض فإنّ هذه الجريمة الفظيعة يجب ألا تُترك من دون عقاب، ويجب أن تقابَل بالتضامن اللبناني، مع القتيل ضدّ القاتل.