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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني 2023

7
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 الأخبار: مأزق غزّة

العدوّ يهرب من القتال ويستقوي بالأحزمة النارية
أميركا تحيي مفاوضات الهدنة وتبحث في المخارج

 

 

 

 

الديار: تناقض «الرسائل» الأميركيّة يُهدّد بخروج الأمور عن «السيطرة» في لبنان والمنطقة
واشنطن تتوعّد حزب الله... أوروبا واليونيفيل يُحذران من «خطأ» يُشعل جبهة الجنوب
المقاومة تردّ على استهداف المدنيين بتوسيع نطاق العمليّات الردعيّة الى عكا وحيفا

 

 

 


نداء الوطن: "القسّام" تبنّت الصواريخ وإسرائيل اتّهمت "الحزب" بالوقوف وراءها
قواعد الاشتباك "طارت" إلى حيفا والالتزام الرسمي بالـ1701 كلام فارغ

 

 

 


البناء: بلينكن يرسل مع السوداني رسالة الى ايران حول نيات الهدنة الانسانية طالبا التهدئة/ بيرنز يحمل إلى نتنياهو مشروع التوقفات التكتيكية متضمناً تبادل رهائن وأسرى/ لبنان يقف وراء المقاومة للردّ على جريمة عيناتا… وصواريخ على كريات شمونة /

 

 

 

 

النهار: بين بكركي والسرايا: ملف "المواقع المارونية" إلى الذروة

 

 

 

 

اللواء: جبهة الجنوب: تعادل بين الحرب واللاحرب
اليونيفيل: اغتيال الأطفال جريمة.. ورهان لبناني على قمَّة الرياض

 

 

 

 

l'orient le jour: Israël-Palestine : une longue histoire d’occasions manquées

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