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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لفت خبراء عسكريون لـ”البناء” الى احتمال وقوع مواجهة بين حزب الله والأميركيين، مذكرة بتركيز السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير على الدور الأميركي في الحرب على غزة ورسائل التهديد التي وجّهها الى واشنطن بأنها ستدفع ثمناً في مصالحها وقواعدها في المنطقة لا سيما في سورية والعراق والخليج وكذلك الأمر بوارجها وحاملات طائراتها ومدمراتها في البحر المتوسط التي أعدّت المقاومة لها عدتها، كما أعلن السيد نصرالله، ما يعني أنه بحال وسّع الحزب عملياته العسكرية على الجبهة الجنوبية قد تقوم البوارج بضرب أهداف للحزب في لبنان، ستدفع الحزب للردّ بقصف هذه البوارج ربما بمسيّرات متفجرة أو صواريخ أرض بحر او “طوربيدات” بحرية، وسيتكثف القصف من العراق وسورية على جميع القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة بشكل يشل الحركة الأميركية ومصالحها في الشرق الأوسط والخليج.