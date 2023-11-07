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واشنطن مستعدة للتدخل عسكريا ضد كل من إيران وحزب الله

7
NOVEMBER
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كشفت وسائل إعلام أميركية، ان الادارة الاميركية التي اعلنت ارسال غواصة نووية الى الشرق الاوسط، بعثت مجددا برسائل إلى كل من إيران وحزب الله، عبر قنوات ديبلوماسية ودول إقليمية، أعربت فيها عن استعدادها للتدخل عسكريا إذا شنّا هجمات ضد «إسرائيل». وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، نقلاً عن مصادر خاصة، أن المسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا تلك الرسائل بشكل واضح، مؤكدة أن واشنطن مستعدة للتدخل عسكريا ضد كل من إيران وحزب الله وضربهما على نحو مباشر اذا هاجما «اسرائيل».

 

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وجّه تحذيرات خلال تصريحات له في مطار بغداد، أثناء مغادرته العراق، من أن الهجمات على القوات الأميركية والأهداف المدنية في المنطقة سيتم الرد عليها بالمثل.


وتزامنا مع التصعيد الاميركي، سربت صحيفة «اسرائيل اليوم»عن مصادر حكومية تأكيدها أن «إسرائيل» ستجد صعوبة في احتواء حزب الله لزمن طويل. ولفتت الى ان السيد نصر الله «عدو مرير وخطر ، وحزب الله لن يهزم بالنقاط، أي في حرب استنزاف، ويجب ان ننال منه بضربة واحدة، حتى لو كانت هذه الضربة تنطوي على ضربة شديدة للجبهة الداخلية الإسرائيلية، وفتح جبهة حيال إيران، لكن في المحصلة سنزيل التهديد المركزي عن إسرائيل».

الديار
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