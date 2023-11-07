لماذا تقصدت «اسرائيل» اغتيال المدنيين في سيارة بعيدة عن جبهة القتال؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

الادارة الاميركية تناور لمنح «اسرائيل» المزيد من الوقت لتحقيق «انتصار» على الارض! ومن الصعب الاعتقاد انها عاجزة حقا عن اقناع «الرؤوس الحامية» في «اسرائيل» بضرورة «النزول عن الشجرة»، على الرغم حديث «الاعلام الاسرائيلي» عن «حرب» ديبلوماسية تخاض حاليا مع الاميركيين.

عدم التزام واشنطن انعكس تصاعدا في التوتر ميدانيا، فبعد ساعات على «رسالة» اميركية الى ايران، حملها رئيس الوزراء العراقي الى طهران، اعلنت فصائل عراقية انها استهدفت 4 قواعد أميركية في العراق وسوريا، كما اعلنت القوات اليمنية عن استهداف الاراضي الفلسطينية المحتلة بدفعة جديدة من المسيرات.

واكثر «الرسائل» المقلقة جاءت من جبهة الجنوب، بعدما تقصدت «اسرائيل» اغتيال المدنيين في سيارة بعيدة عن جبهة القتال امس الاول، في تصرف غير بريء رفع مستوى التصعيد ووسع رقعة الاشتباك، فلم يُستدرج حزب الله الى حرب مفتوحة، ولم يتم ردعه ايضا، وجاء الرد القاسي على مدار يومين باستهداف المستوطنات الشمالية ، وقد وصلت الصواريخ بالامس الى ما قبل حيفا بقليل وبعد عكا.