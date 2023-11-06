المكتب الإعلامي الحكومي في غزة علق على وجود مرتزقة أجانب في صفوف جيش العدو الإسرائيلي

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أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء اليوم بيانا علق من خلاله على التقارير المتداولة بشأن وجود مرتزقة أجانب يقاتلون مع الجيش الإسرائيلي، وحمل "المسؤولية القانونية والسياسية للدول التي يشارك مرتزقة منها في الحرب الإسرائيلية على غزة"، بحسب "روسيا اليوم".

اضاف: "في ضوء تواتر شهادات بوجود مرتزقة يقاتلون إلى جانب جيش الاحتلال في عدوانه على غزة، فإننا نحمل الدول التي اتوا منها المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية إلى جانب إسرائيل، عن كل الجرائم المرتكبة بحق المدنيين".

وكانت صحيفة "إلموندو" الإسبانية قد كشفت في تقرير أن الجيش الإسرائيلي يستعين بعدد من المرتزقة المتعاقدين مع شركات عسكرية خاصة لأجل القيام بخدمات عسكرية يرتبط بعضها بدعم غير مباشر للحرب على غزة.