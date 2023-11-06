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مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

بعد اطفال غزة، اطفالُ لبنان.

ومن اطفال قانا عام 1996 الى اطفال عيناتا عام 2023، جريمة واحدة ومجرم واحد: عدو يقتل بلا رحمة، ومجتمع عربي ودولي يتفرج، شاغلا نفسه باتصالات ولقاءات وتصريحات، فيما البشر تحت الانقاض والنيران تلتهم ما تبقى.

خارجيا، وعشية بدء الشهر الثاني للحرب، وعلى وقع انضمام حاملة الطائرات أيزنهاور إلى جيرالد فورد في البحر المحاذي، لم تنتج زيارة انتوني بلينكن الثانية الى المنطقة الا تكريسا للخلاف بين واشنطن وبعض العرب على مقاربة الحل، ورفضا مطلقاً لوقف النار، وطرحا لا يزال غامضا لمصير قطاع غزة سياسيا واداريا بعد الحرب، صدر موقف اوروبي في شأنه اليوم، ومحوره تسليمُ القطاع الى محمود عباس، الذي يشترط الحل الشامل.

اما داخليا، فيوم شهيد حزب الله السبت المقبل، موعد اطلالة جديدة للسيد حسن نصرالله، فيما تواصل المقاومة الرد على الاعتداءات والانتهاكات بشكل مدروس ودقيق، لتبلع الصواريخ في الساعات الاخيرة حيفا، وما بعدَ حيفا.