بيان شجب ضدّ جريمة "إسرائيل" النكراء بحق الطفولة.

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أصدر الإتحاد العربي للمرأة المتخصّصة (فرع لبنان) بيانًا شجب فيه ممارسات العدو الإسرائيلي بحقّ البراءة والطفولة...فقتل ثلاث زهرات في الجنوب اللبناني من آل شور مع جدّتهنّ ،الجنوبيّة اللبنانيّة ،المزارعة، المثابرة ، من آل أيّوب . ليست الجريمة الأولى التي ترتكبها إسرائيل ، ولن تكون الأخيرة..فتاريخ هذا الكيان المصطنع ،قائم على الإجرام والإبادة واستعمال العنف لتحقيق حضوره الغاصب لكلّ الشرائع الدولية ومواثيق حقوق الإنسان..هذا الكيان الغاصب ، يُمعن في انتهاكاته بحق الطفولة والمدنيين والنساء والشيوخ...آلت إسرائيل على نفسها تحويل كل ما حولها إلى مقبرة للإنسانية ، سيل من الدماء ،أشلاء تفوح منها رائحة الإبادة الجماعيّة..ثلاث زهرات وجدتهنّ ، تقتلهنّ آلة الحقد الإسرائيلية...وحدة الدماء بين لبنان وفلسطين ، نصرة لغزّة وأهلها، تسطّر شهادات تعانق السّماء بعبق البراءة ، وتنكشف معه ،يوما" بعد يوم لغة العدو الهمجيّة المتفلّتة من كلّ حسّ إنساني. يرتكب مجازر غير موصوفة وغير مسبوقة في تاريخ البشريّة.

إن الإتحاد العربي للمرأة المتخصّصة، إذ يدين جريمة الإعتداء البشعة التي حصلت في عيناتا، وراح ضحيّتها الجدّة وثلاث وردات بعمر الرّبيع يربأ بكل أصحاب الضّمير الحيّ ، العربيّة والعالميّة ، بتحرّك فوري لوقف آلة الإرهاب الإسرائيليّة .