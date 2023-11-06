لجنة مستخدمي مستشفى رفيق الحريري ناشدت الابيض التدخل لحل موضوع الرواتب

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اشارت لجنة مستخدمي مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيان، الى انه "بعد مرور أسبوع على نهاية شهر تشرين الاول لا زلنا كموظفين في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي ننتظر التكرم علينا براتبنا الشهري أو أقله ببيان توضيحي من الإدارة عن سبب التأخير أو موعد تسديد الراتب المستحق، رغم أننا توجهنا بإسم العاملين منذ ايام ولمرات متكررة للإدارة محاولين الاستفسار عن الرواتب ولكن دون جدوى، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه كل لبنان لاي طارئ يتطلب جهوزية الاطقم الطبية وبدل من دعم العاملين في المستشفى الحكومي، نجد الإدارة المعنية تتناسى واجبها وتغض البصر عن همومهم المعيشية والضغط الملقى عليهم، إزاء هذا الواقع المستمر منذ فترة ومنعا من تدهور الأمور اكثر، نناشد معالي وزير الصحة الدكتور فراس الابيض بالتدخل ووضع حد لهذا الاستهتار بحق الموظف وإعادة دعم وتفعيل اكبر مستشفى حكومي في لبنان، وكلنا ثقة بحكمته وحسن إدارته لوضع الأمور في نصابها وإحقاق الحق".