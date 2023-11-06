living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لجنة مستخدمي مستشفى رفيق الحريري ناشدت الابيض التدخل لحل موضوع الرواتب

6
NOVEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اشارت لجنة مستخدمي مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيان، الى انه "بعد مرور أسبوع على نهاية شهر تشرين الاول لا زلنا كموظفين في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي ننتظر التكرم علينا براتبنا الشهري أو أقله ببيان توضيحي من الإدارة عن سبب التأخير أو موعد تسديد الراتب المستحق، رغم أننا توجهنا بإسم العاملين منذ ايام ولمرات متكررة للإدارة محاولين الاستفسار عن الرواتب ولكن دون جدوى، ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه كل لبنان لاي طارئ يتطلب جهوزية الاطقم الطبية وبدل من دعم العاملين في المستشفى الحكومي، نجد الإدارة المعنية تتناسى واجبها وتغض البصر عن همومهم المعيشية والضغط الملقى عليهم، إزاء هذا الواقع المستمر منذ فترة ومنعا من تدهور الأمور اكثر، نناشد معالي وزير الصحة الدكتور فراس الابيض بالتدخل ووضع حد لهذا الاستهتار بحق الموظف وإعادة دعم وتفعيل اكبر مستشفى حكومي في لبنان، وكلنا ثقة بحكمته وحسن إدارته لوضع الأمور في نصابها وإحقاق الحق".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   