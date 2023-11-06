"لاعطاء اهمية لتمتين اواصر الوحدة الوطنية"... الرابطة المارونية: اخطار مهولة وتحولات مفصلية يصعب التكهن بنتائجها

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أعلنت الرابطة المارونية، في بيان، أن "المجلس التنفيذي للرابطة عقد اجتماعا له برئاسة رئيسه السفير خليل كرم، وبحث في الأوضاع العامة التي تعيشها البلاد في ضوء الحرب الدائرة في فلسطين والاعتداء الاسرائيلي المستمر على قطاع غزّة وانعكاساتها على المشهد العربي العام، ولاسيما على جنوب لبنان في حمأة المعارك والمواجهات الدائرة فيه، وفي ضوء الازمات السياسية المتلاحقة وما تخلفه من تداعيات امنية واقتصادية واجتماعية".

وأدانت الرابطة "بشدة الاعتداءات والممارسات الاسرائيلية ضد سكان غزة والشعب الفلسطيني والتي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي".

ورأت أن "ما يجري من احداث في غزة يثبت ان جوهر المشكلة والصراع في المنطقة هو القضية الفلسطينية، وطالما هذه القضية لم تجد لها حلا، ولم يُعط الفلسطينيون حقوقهم المشروعة بما فيه حق العودة وتنفيذ القرار الدولي 194، علينا ان نتوقع المزيد من الحروب والنزاعات".

ودعت المجتمع الدولي الى "ايجاد حل عادل وشامل لهذه القضية انطلاقا من حل الدولتين الذي أرست معالمه القمة العربية المنعقدة في بيروت عام 2002".

ولفتت الرابطة، الى أن "المنحى الذي اتخذته الحرب على غزة وفيها، بات يهدد السلام الإقليمي والدولي، ويضع المنطقة أمام اخطار مهولة وتحولات مفصلية يصعب التكهن بنتائجها، ومدى كارثيتها على شعوبها ودولها. وهذا ما يضع المجتمع الدولي والامم المتحدة أمام مسؤولية تاريخية، وإطلاق مبادرة حل سريع، شامل وعادل، بعيدا من سياسات المحاور التي تهدد السلام العالمي".

واعتبرت أن "لبنان، الذي يعاني من اقتصاد منهار ودولة مفككة، وفراغ مؤسساتي، وانقسام سياسي، لا يستطيع ان يتحمل الحرب وتبعاتها. وبالتالي، يجب على كل القوى اللبنانية اعطاء اهمية قصوى لتمتين اواصر الوحدة الوطنية ومناعة الجبهة الداخلية وتوفير مقومات الصمود وتمكين المؤسسات العسكرية والامنية من القيام بدورها في حفظ الامن وهذا لا يتحقق الا بتحييدها عن الصراعات والخلافات السياسية".

وأضافت "بعد مرور سنة على الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، تتأكّد الحاجة اكثر من اي وقت مضى الى ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كخطوة اولى لاعادة تكوين السلطة واستعادة الدولة لدورها وقرارها السيادي، وقيام سلطة قادرة على اتخاذ قرارات جريئة في مواجهة الازمات الداخلية المتعددة، ومواكبة التطورات المتسارعة في المنطقة التي تتحضر لتغييرات جيو- سياسية واقتصادية كبيرة، تفرض على كل المسؤولين والقيادات الاستعداد لها حتى لا تأتي هذه التوافقات والتفاهمات على حساب لبنان وشعبه كما كان يحصل في السابق".