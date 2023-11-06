سفير الصين استقبل وفداً من الجبهة العربية التقدمية

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استقبل سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية تشيان منجيان وفداً من الجبهة العربية التقدمية، ضم الوفد الدكتور جمال واكيم عن حركة الشعب، والعميد مصطفى حمدان أمين الهيئة في قوات المرابطون في مقر السفارة في بيروت.

وقد أعرب الوفد عن تقديره لمواقف الصين الشعبية تجاه القضايا العربية بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل خاص، في ظل ما يحصل في غزة من اعتداء اسرائيلي، سافر على المدنيين الفلسطينيين، والمجازر التي يرتكبها موقعا آلاف الضحايا غالبيتهم من النساء والأطفال.

واعتبر الوفد أن الشعب الفلسطيني والمنطقة العربية، يعاني من مشاريع الإمبريالية الأميركية والصهيونية، والتي تستهدف أيضا منع الصين من إقامة علاقات طيبة ببلدان المنطقة للوصول إلى منطقة شرق المتوسط.

من جهته أكد السفير الصيني على موقف بلاده الداعم لحق الشعوب، في تقرير المصير ومن ضمنها الشعب الفلسطيني، الذي يحق له الاستقلال في دولته وفقا لمواثيق الشرعية الدولية.