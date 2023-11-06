"يتحمل مسؤوليتها موزعها"... بيان "توضيحي" من وزير الإقتصاد!

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، بيان جاء فيه: "تداولت بعض الوسائل الإعلامية والمجلات المتخصصة في المجال الاقتصادي جداول ارقام وتصنيفات متعلقة بشركات التأمين العاملة في لبنان وبناء لجداول أرقام منسوبة الى لجنة مراقبة هيئات الضمان".



وأضاف، "عليه تؤكد لجنة مراقبة هيئات الضمان في هذا السياق أنها لم توزّع هذه الارقام وأنها غير صادرة عنها ويتحمل مسؤوليتها موزعها وتلفت النظر في هذا المجال إلى ان المصدر الوحيد الصالح للإرتكاز عليه لناحية تلك المعلومات هو الموقع الرسمي للجنة مراقبة هيئات الضمان".



وختم: "كما تحذر اللجنة من أن التمادي في نشر هذه المعلومات سيدفعها الى إتخاذ الخطوات القانونية المناسبة في هذا المجال لحماية قطاع التأمين في لبنان".