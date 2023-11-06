بو صعب التقى بري: مسؤولية توسيع الحرب وتوسيع نطاقها اولا وآخرا للعدو الاسرائيلي

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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس المجلس الياس أبو صعب حيث جرى عرض لآخر المستجدات السياسية التطوارت الميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وشؤوناً تشريعية .

وبعد اللقاء تحدث أبو صعب : اللقاء مع دولة الرئيس ناقشنا فيه التطورات الأخيرة التي يشهدها لبنان وخاصة الإعتداءات الإسرائيلية الذي تعودنا على همجيته وعملياته الإرهابية بحق المواطنين وبحق الأطفال والنساء والأبرياء ، وما حصل بالأمس وذهب ضحيته للأسف ثلاثة أطفال وجدتهم وإصابة والدتهم ، وسبقه صباحاً الإعتداء الذي طال كشافة الرسالة هي من الامور التي تعودنا عليها من الإجرام الذي يعتمده العدو الاسرائيلي وطبعا هذه يأتي بعد الاعتداءات على الاطفال والنساء في قطاع غزة وهذا يحمل مسؤولية توسيع الحرب وتوسيع نطاقها اولاً وآخراً للعدو الإسرائيلي .

وأضاف : الرسالة الثانية هي للمجتمع الدولي الذي يعرقل وقف إطلاق النار في غزة وكل شريك في عرقلة وقف اطلاق النار هو شريك في التمادي الذي يقوم به العدو الإسرائيلي والإعتداءات التي يقوم بها سواء في لبنان أو في قطاع غزة .

وختم أبو صعب : كان هناك نقاش في التطورات ، كيف يمكن للامور ان تذهب ؟ وماهي الجهود التي يقوم بها دولة الرئيس مع كل من يتواصل معه من اجل تمكين لبنان وإبعاده عن هذه الحرب التي لا يريدها احد ولكن اذا وقعت الحرب أصبح واضحاً من هو المعتدي وهذا ما يؤدي من أجل ان يكون هناك إجماع وطني لبناني لمواجهة العدو الإسرائيلي .

كما بحث الرئيس بري المستجدات في لبنان والمنطقة خلال استقباله رئيس المجلس الاعلى للمجمع العالمي لاهل البيت(ع) آية الله محمد حسن أختري والوفد المرافق بحضور سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني .

رئيس المجلس استقبل أيضا السفير المصري ياسر علوي حيث جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .