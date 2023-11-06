هل سيتبلور اي اتفاق على وقف للنار؟

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الجمهورية» ان كل التطورات الميدانية والتحركات الديبلوماسية الجارية في مختلف الاتجاهات لا تدل الى انها ستبلور اي اتفاق على وقف للنار في غزة كما على الجبهة الجنوبية الللبنانية أقلّه قبل انعقاد القمة العربية الطارئة المقررة في الرياض في 11 من الجاري، لأنّ اسرائيل كانت لا تزال ترفض قبول وقف اطلاق النار مستفيدة من مواقف الولايات المتحدة الاميركية والدول الغربية الحليفة لها الداعية الى هدنة او هدن انسانية فقط وترى ان موعد وقف النار لم يحن بعد، مُستبطنة اعطاء اسرائيل مهلة مفتوحة حتى تحقق اهدافها من الحرب على غزة وهي سحق حركة «حماس» او تقويضها، في حين انّ طيرانها الحربي وقصفها الصاروخي يرتكب مجازر يومية في حق المدنيين الفلسطينيين فيما اجتياحها البري لم يحقق أي تقدم ملموس بعد.